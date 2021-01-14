Саратов, , 15:30 — REGNUM В Саратовской области в ближайшие сутки не произойдет улучшения погодных условий. Об этом 14 января оповещает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

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Так, ночью и днем 15 января местами по Саратовской области ожидается туман с видимостью 500 метров и меньше. В ночные часы сохранится усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с. Во второй половине дня по области и в Саратове пройдет сильный снег (от 6 до 19 мм). На дорогах снежные заносы и гололедица.

ИА REGNUM ранее сообщало, в связи с сильным снегопадом и низовой метелью 14 января АО «Саравтовокзал» отменил рейсы по межмуниципальному и междугороднему сообщению. Саратовский аэропорт «Гагарин», несмотря на погодные условия, продолжает работать в штатном режиме.

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