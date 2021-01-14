Иерусалим, , 15:26 — REGNUM Гражданка Израиля находится под наблюдением после случайного получения пяти доз вакцины от COVID-19, передает 14 января Times of Israel.

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67-летняя женщина пребывает под контролем врачей в Иерусалимском медицинском центре Шааре Цедек в связи с тем, что случайно получила пятикратную дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Она является вторым человеком в Израиле, получившим пятикратную дозу, до того в подобную ситуацию попал фармацевт в центре страны.

В результате этой ошибки у него не было выявлено серьезных побочных эффектов.