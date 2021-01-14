Анкара, , 15:16 — REGNUM В Турции проводится вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 медицинских работников страны. Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, на сегодня привились от COVID-19 уже более 100 тыс. человек.

«По состоянию на данный момент число медицинских работников, которые получили первую дозу вакцины, превысило 100 тыс. человек», — написал он на своей странице в Twitter.

Глава ведомства подчеркнул, что Турция обладает хорошей инфраструктурой для реализации программы вакцинации.

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https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1349667600230395904

По данным сайта регионального минздрава, в Турции вакцинацию прошли уже 173 тысячи медиков.

Напомним, 14 января в Турции началась вакцинация сотрудников сферы здравоохранения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа стал первым в республике, кто привился вакциной от коронавируса CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Привику он поставил накануне, 13 января.

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Добавим, что, согласно последним данным министерства здравоохранения Турции, на территории страны выявлено уже более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом. При этом почти 23 тысячи больных COVID-19 скончались, выздоровели свыше 2,2 млн человек.

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