Ужгород, Украина, , 15:17 — REGNUM В Ужгороде Закарпатской области Украины начался митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил 14 января телеканал 112.ua.

У стен областной администрации собралось около ста человек. Местные жители требуют снизить цену на газ и его транспортировку к конечным потребителям. Люди жалуются на то, что в данный момент тарифы слишком высокие, и они не могут по ним платить.

С протестующими пообщался заместитель председателя облсовета. Участники акции потребовали собрать внеочередное заседание облсовета и написать обращение к президенту Украины и Верховной раде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Виктор Скаршевский заявил, что даже после возможного снижения цен на газ в феврале, они всё равно будут на 70% выше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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