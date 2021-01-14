Уфа, , 15:16 — REGNUM Свыше 46 тысяч сотрудников временно работают на удаленном режиме в связи с пандемией коронавируса в Башкирии. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова во время брифинга в правительстве региона.

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По ее словам, эти данные предоставил портал «Работа в России», на котором зарегистрированы большинство республиканских работодателей.

Данная информация в системе обновляется каждый день.

Она также подчеркнула, что не все работодатели Башкирии зарегистрированы на этом портале, поэтому необходимо активизировать их в этом направлении.

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