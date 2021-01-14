Пермь, , 15:10 — REGNUM В Перми в ближайшие трое суток (15−17 января) прогнозируют резкое изменение погодных условий. На город надвигаются сильные снегопады, сообщает пресс-служба мэрии.

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В администрации отметили, что вести расчистку улиц будут 260 единиц техники и около 300 рабочих. Всем подрядчикам, осуществляющим содержание улично-дорожной сети, заблаговременно высылают метеосводки. В период снегопада организациям поручено обеспечить расчистку тротуаров и проезжей части. В течение дня будут формировать снежные валы, а вывозить их планируют после завершения сильных снегопадов.

За три дня в городе может выпасть до 16−18 мм осадков, а высота снежного покрова может увеличиться до 45 мм и более. Ожидается, что мощный снегопад начнется в ночь на 15 января.