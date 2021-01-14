Москва, , 15:20 — REGNUM Специалисты продолжают наблюдать за участниками пострегистрационных испытаний антикоронавирусной вакцины «Спутник V», новые нежелательные реакции у них не проявляются. Об этом сообщил 14 января директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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«Наблюдение продолжается, никаких новых нежелательных реакций нет, всё хорошо», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он отметил, что до 1 февраля планируется произвести 2,5 млн доз вакцины. Это означает фактический выход на 3,5 млн доз вакцин в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Москве начались пострегистрационные клинические исследования вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. В них участвует 31 тыс. добровольцев, за ними будут наблюдать на протяжении шести месяцев. Завершающая фаза исследований придётся на конец июля — начало августа 2021 года, отмечал Гинцбург.

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