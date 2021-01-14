Москва, , 15:09 — REGNUM В России жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) с начала пандемии коронавируса подорожали менее чем на 5%, сообщила 14 января глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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«В среднем по итогу 2020 года средний рост цены (ЖНВЛП), по мониторингу, составляет не более 5% — 4,9%», — сказала Самойлова в рамках Гайдаровского форума.

Он уточнила, что в среднем «эта цифра укладывается в цифру инфляции». По большому счету можно сказать, что система мониторинга сработала, подчеркнула Самойлова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами, находящимися в обороте в России, улучшилась.

По его словам, по ряду позиций, которые не производятся в РФ, Минпромторг с 30 декабря поставляет лекарства по регионам, «что также закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах».

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