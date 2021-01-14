Буйнакск, Дагестан, , 15:07 — REGNUM В дагестанском городе Буйнакске, где произошла вспышка кишечной инфекции, будет проведена вакцинация населения от гепатита. Об этом заявила 14 января врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

«Сегодня начинается профилактическое фазирование жителей Буйнакска, в ближайшее время стартует и вакцинация детского населения города от гепатита А», — приводит ее слова пресс-служба минздрава.

В настоящее время, как рассказала Беляева, в городе проводятся подворные обходы для выявления новых случаев заболевания, в школах проводится медицинское наблюдение за детьми, закрыты до 18 января детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число обратившихся к медикам по поводу отравления достигло 115 человек, в том числе 97 детей. Более 80 человек были госпитализированы. Число выписанных к настоящему времени составляет 25 человек.

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