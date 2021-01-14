Токио, , 15:04 — REGNUM Разработчики из Arc System Works рассказали о всех офлайн-режимах игры Guilty Gear: Strive. Об этом 14 января сообщает портал Gematsu.

Всего в игре будет шесть режимов, не требующих доступа к интернету. Среди них: «обучение», «аркада», «миссия», «выживание», «тренировка» и «сражение».

Напомним, релиз файтинга Guilty Gear: Strive должен состояться 9 апреля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и PS5.

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