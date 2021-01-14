Джакарта, , 14:58 — REGNUM В службе здравоохранения Джакарты заявили, что вакцину против коронавируса получат в общей сложности 7,9 млн жителей столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что эта цифра представляет собой общее количество жителей столицы в возрасте от 18 до 59 лет.

По информации министерства здравоохранения, помимо жителей столицы Индонезии в возрасте 18−59 лет, вакцинацию против коронавируса пройдут пожилые люди с определенными заболеваниями.

На первом этапе вакцинации против коронавируса в Джакарте пройдут около 60 тысяч медицинских работников.

Ранее в столицу Индонезии доставили 120 040 доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, число пациентов, инфицированных COVID-19, в Индонезии за сутки увеличилось на 11 557 человек.

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