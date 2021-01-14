Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM В первый день работы специального мобильного приложения счета для зачислений единовременных пенсионных выплат открыли 12 222 граждан Казахстана, сообщил в пресс-службе АО «Жилищный строительный сберегательный банк».

13 января запущена возможность открытия счетов в приложении ЖССБ24 («Жилстройсбербанк») для снятия пенсионных накоплений. В банке сообщили, что устранили трудности, с которыми столкнулись пользователи.

В частности, улучшена функция распознавания документов и увеличена скорость работы приложения. В банке напомнили, что специальный счет можно также открыть через видеозвонок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года граждане Казахстана могут воспользоваться частью своих пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий или лечения. Накопления можно снять при условии, что остаток обеспечит минимальные выплаты при достижении пенсионного возраста.

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