Москва, , 14:56 — REGNUM Во время новогодних каникул, с 1 по 10 января 2021 года, большой популярностью в России пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом. Об этом свидетельствует анализ трат с карт клиентов, сообщили ИА REGNUM в МТС Банке.

В новогодние каникулы многие россияне традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года уменьшилось всего на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж россияне стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 3,5 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,8 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства — количество платежей на подобных сервисах выросло в 6,5 раз. Услуги курьеров оплачивали в 3,9 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 2,3 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 3%, в заведениях фастфуда — на 22%, а в барах и ночных клубах — уже на 40%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 37%, а в супермаркетах — всего на 4%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам — количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта выросло на 22%.

В начале 2020 года самым популярным развлечением на новогодних каникулах был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось вдвое. Россияне смотрели кино дома — покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 20%.

Азарт и благотворительность

На 40% по сравнению с 2020 годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры — россияне в надежде на новогоднее чудо покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году в 2,2 раза увеличилось количество благотворительных пожертвований — люди не только надеются на чудо, но и дарят его другим.