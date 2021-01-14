Москва, , 14:55 — REGNUM Российская система здравоохранения устояла перед вызовами эпидемии коронавируса. Об этом 14 января заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова на Гайдаровском форуме.

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«В целом хотелось бы сказать, что система устояла. Тут, в общем-то, запас прочности сработал, наверное, в пользу, в первую очередь, наших пациентов», — заявила Самойлова.

По её словам, среди главных проблем было то, чтобы быстро отреагировать на возросший запрос на лекарства, организовать регистрацию препаратов ускоренными темпами.

«Но с этим со всем регуляторика справилась. В срочном порядке принимались решения по срочной регистрации лекарственных препаратов, по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов, по ввозу лекарственных препаратов, которые зарегистрированы в других странах», — указала она.

«Это всё было принято в срочном порядке», — добавила Самойлова.