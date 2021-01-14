Тирана, , 21:05 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама и министр здравоохранения страны Огерта Манастирлиу 14 января представили общественности холодильники для хранения вакцин против коронавируса, первая партия которых прибыла в страну 11 января.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первую дозу вакцины уже получили свыше 200 врачей и медсестер.

Имеющиеся холодильные установки способны хранить при температуре — 70°C 250 тысяч доз вакцин одновременно. В такой температуре нуждается американская вакцина Pfizer. Холодильные установки для вакцины Moderna, для хранения которой нужна температура — 20 °C, готовы принять 950 тысяч доз единоразово.

При этом фармацевтические депо способны хранить до 7 миллионов доз вакцин.

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