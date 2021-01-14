Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Фронтмен американской рок-группы Coheed and Cambria Клаудио Санчэс написал грустную песню об игровой консоли PlayStation 5. Об этом 13 января сообщило издание Kotaku.

Во время одного из своих стримов на Twitch вокалист взял в руки акустическую гитару и спел меланхоличную песню о нехватке консолей PlayStation 5 в магазинах. Стоит отметить, что Клаудио Санчэс является заядлым геймером и в течение многих лет активно рассказывает о своём увлечении.

Напомним, игровая консоль PlayStation 5 поступила в продажу 12 ноября 2020 года. Из-за высокого ажиотажа вокруг приставки её практически невозможно приобрести в магазинах.

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