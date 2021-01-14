Каталония, Испания, , 15:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Каталонии, обусловленная распространением коронавирусной инфекцией, продолжает ухудшаться. Региональная система здравоохранения автономного сообщества фиксирует рост пациентов с COVID-19, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом сообщило агентство EFE.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно обновленным данным министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 14 января за последние 24 часа в регионе было выявлено 4 473 новых случая заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончались 122 человека.

В настоящее время помощь медиков получают 2 541 пациент с COVID-19. 497 человек находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. С 13 января их число выросло на 4 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании чиновнику пришлось оправдываться за отложенное начало вакцинации

Читайте развитие сюжета: В Мадриде оценили ущерб от снежной бури