Мец, Франция, , 14:52 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о внедрении в стране специального «санитарного протокола», который позволит тестировать в месяц до миллиона школьников и преподавателей на наличие у них «британского» штамма SARS-CoV-2.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 14 января, глава французского министерства здравоохранения отправился в больницу города Мец. По итогам визита Веран заявил, что ведомство «создало протокол, который позволит проводит тесты для миллиона детей и преподавателей в месяц, что очень много».

Министр также добавил, что новый вариант коронавируса «кажется более заразным», но «не то чтобы количество летальных случаев увеличилось».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 января премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил «удовлетворение», что в стране растет«положительное отношение к вакцинации» от вируса SARS-CoV-2.

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