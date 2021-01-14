14 января 2021 | Время чтения 6 мин

Кирилл Зотов, , 17:45 — REGNUM



Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Масштабные траты регионов на антиковидную политику ограничили потенциал регионального развития и требуют от субъектов особых стресс-режимов реагирования. Регионы ПФО избрали различную тактику выхода из ковидокризиса.

Приволжский округ среди отстающих?

Несмотря на то, что 2020 г. оказался очень непростым для экономики регионов, в субъектах ПФО продолжались масштабные инфраструктурные стройки. Так, в Татарии был открыт индустриальный парк «Саба», на территории которого к 2024 г. планируется деятельность 22 резидентов и создание более 500 рабочих мест. В Башкирии продолжается реализация проекта «Восточный выезд», который должен соединить федеральные трассы М5 «Урал» и М7 «Волга». В Самарской области строится мост через Волгу в обход Тольятти. Новая дорога станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай и позволит значительно сократить путь с Востока через Самарскую область в сторону Москвы и европейских стран. Реализация этого проекта идет на основе государственно-частного партнерства с объёмом инвестиций в 120 млрд руб.

Однако эксперты отмечают, что проблем в округе хватает. Так, политолог Алина Жестовская констатирует:

«То, что Приволжский округ — среди отстающих в части развития транспортной и энергетической инфраструктуры, неоднократно открыто признавалось на самом высоком федеральном уровне. Сократить этот разрыв губернаторы ПФО должны были согласно утвержденной стратегии развития округа до 2020 г. На дворе 2021-й, и что мы наблюдаем — планы и стратегии. Так, в Самаре в этом году планируют запустить работы по магистрали «Центральной». История тянется который год. В 2021 г. настроены начать, и даже деньги на это в бюджете заложены.

Алина Жестовская Задержание вице-губернатора Кировской области по подозрению во взятке Цитата из видео на YouTube «Следственный комитет Российской Федерации» Уверена, что деньги в стране на стратегические направления есть. Отрезать от инфраструктуры под прикрытием коронавируса не стали. Хотя многие чиновники на местах сейчас активно прикрывают свои провалы именно ковидом. Это лукавство. Там во всем виновата другая смертельная болезнь — коррупция».

Иной позиции придерживается политолог, главный редактор сайта InFocus. press Роман Коломойцев. Он отмечает, что Приволжский федеральный округ в числе немногих имеет основательный пакет документов стратегического планирования.

Роман Коломойцев «Здесь уделяется большое внимание инновационным технологиям и развитию цифровой экономики. Поэтому вполне закономерно, что в декабре 2020 г., несмотря на все проблемы, связанные с пандемией, именно в Приволжском федеральном округе состоялась сессия онлайн-конвента «Бизнес без границ: создаем пространство возможностей вместе с НТИ», организованного АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» при поддержке Фонда Росконгресс. В ходе этого мероприятия руководители регионов ПФО представили лучшие практики, инновационные решения и проекты, показавшие максимальный экономический и социальный эффект. Среди самых востребованных — проекты рынков TechNet, AutoNet и NeuroNet. Нижегородский регион в ПФО занимает лидирующие позиции по числу ИТ-специалистов, и одно из ключевых направлений там — подготовка специалистов в области технологий искусственного интеллекта и нейросетей. А, например, в Татарстане на базе Университета Иннополис работает Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники».

Вместе с тем у Романа Коломойцева вызывает удивление факт, что при явной продвинутости округа в новых информационных технологиях на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО совершенно не отражены проекты и планы социально-экономического развития региона.

«Ведь главным ответом на экономический кризис, вызванный пандемией, должны стать именно масштабные инфраструктурные проекты. В ПФО среди приоритетов стоит отметить реализацию социально-ориентированного национального проекта «Жилье и городская среда», куда теперь включен показатель «Доступность жилья для каждого региона». Выделим также строительство жилого комплекса в Нижегородской области и планы по техническому перевооружению цехов нефтеперерабатывающего завода в Самарской области, строительство завода по производству медицинского кислорода в Башкирии», — отмечает эксперт.

Стройка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Остановит ли пандемия реализацию инфраструктурных проектов?

Одним из ключевых вопросов повестки 2021 г. является вопрос о том, пострадает ли реализация инфраструктурных проектов в результате кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Большинство экспертов уверены, что деньги на развитие инфраструктуры регионов всё так же будут выделяться.

Алина Жестовская полагает, что главной проблемой является не отсутствие средств, а контроль за их использованием и коррупция на местах.

«Я бы не сказала, что пандемия оказала и окажет какое-то реальное влияние на реализацию инфраструктурных проектов. В 2020 г. власти РФ начали заливать народное горе деньгами, в 2021-м эта тенденция продолжится. Проблема возникает ровно в месте, где федеральные установки и стратегии сталкиваются с региональной коррупцией. Даже при наличии московских траншей, даже при наличии инвесторов, готовых к заключению государственно-частных партнерств, мелкие хапуги тормозят любые процессы», — считает эксперт.

Политолог Александр Семёнов также полагает, что инфраструктурным проектам не грозит забвение.

Путин провел совещание с премьером Мишустиным и четко указал, что «необходимо «сшивать» страну». Поэтому я думаю, что на инфраструктуре никто экономить не будет даже в такой непростой ситуации. И здесь не будет особых различий между федеральными округами. Другое дело — сопутствующая инфраструктура. Допустим, обеспечение устойчивым интернетом на объектах транспортной инфраструктуры. И здесь ПФО есть к чему стремиться по сравнению, скажем, с ЦФО». Александр Семёнов Рабочая встреча Владимира Путина с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным Kremlin.ru «Естественно, пандемия и, как следствие, снижение экономической активности и поступления налогов в бюджеты разных уровней создают дополнительные риски для реализации инфраструктурных проектов. Именно из-за недофинансирования. Но необходимо вспомнить, что 30 декабряпровел совещание с премьероми четко указал, что «необходимо «сшивать» страну». Поэтому я думаю, что на инфраструктуре никто экономить не будет даже в такой непростой ситуации. И здесь не будет особых различий между федеральными округами. Другое дело — сопутствующая инфраструктура. Допустим, обеспечение устойчивым интернетом на объектах транспортной инфраструктуры. И здесь ПФО есть к чему стремиться по сравнению, скажем, с ЦФО».

А вот Роман Коломойцев полагает, что пандемия ещё может негативно отразиться на реализации многих проектов в регионах. Он отмечает, что различие регионов ПФО друг от друга во многом связано с эффективной реализацией местными властями инвестиционной политики с привлечением крупных игроков, что особенно актуально в ситуации ограниченных бюджетных возможностей. К сожалению, пандемия повлияла на приток зарубежных инвестиций, ведь, как сообщалось, вложиться в проекты на территории ПФО были готовы сингапурские, китайские и швейцарские инвесторы. Зарубежные партнеры собирались вкладывать средства в строительство дорог, мостов и тоннелей на условиях государственно-частного партнерства.

При этом эксперт отмечает, что «самый весомый объем инвестиций — это все же средства крупных российских компаний с государственным участием».

Роман Коломойцев «В топ-листе называются «Лукойл», «РусГидро», АвтоВАЗ и другие. Помимо них в список вошли и крупные региональные частные компании. В отраслевом срезе наибольшее количество проектов представлены в строительстве, стройиндустрии и сельском хозяйстве. ПФО опережает многих в России по инвестиционной активности, на первом месте по этому показателю — республика Татарстан (161 проект), за ней следуют Башкортостан (117) и Нижегородская область (107)».

Политолог Николай Евдокимов связывает реализацию инфраструктурных проектов с бюджетными возможностями регионов.