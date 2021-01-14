Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Американская певица Кэти Перри выступит на мероприятии в честь 25-летия медиафраншизы Pokemon. Об этом 13 января сообщило издание Eurogamer.

Перри станет одной из множества знаменитостей, которые примут участие в юбилее Pokemon. Однако конкретные подробности этой коллаборации пока не сообщаются.

Напомним, Pokemon — это серия видеоигр, посвящённых коллекционированию фантастических существ покемонов. За годы существования франшизы по ней выходили аниме-сериалы, полнометражные фильмы, комиксы и другие продукты.

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