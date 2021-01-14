Краснодар, , 14:46 — REGNUM Два кинотеатра закрыты в Краснодарском крае из-за нарушений противоэпидемических требований. Об этом, как сообщили в пресс-службе администрации края, на заседании оперштаба 14 января рассказала краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Рекомендации по профилактике распространения коронавируса на входе в кинотеатр Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Она пояснила, что из-за превышения допустимого количества зрителей в зале — не более 15% от наполняемости — приняты решения о приостановлении работы кинотеатров в Краснодаре и Армавире.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января оперштабом принято решение об открытии в Краснодарском крае театров и домов культуры, кинотеатры открылись чуть раньше — в преддверии новогодних каникул. Во всех случаях к учреждениям предъявляется требование о наполняемости залов не более 15%.