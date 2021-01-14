Уфа, , 15:07 — REGNUM Число случаев производственного травматизма в последние годы сократилось более чем на 22 процента в Башкирии. Об этом 14 января сообщала министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова в ходе брифинга в республиканском правительстве.

По ее словам, смертельный травматизм с Башкирии снизился на 58%. За последние два года объем расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний возрос в 1,5 раза и составил порядка 470 млн рублей (в 2018 году этот показатель составлял 295 млн рублей).

Иванова отметила, что эти средства работодатели смогли направить на закупку средств индивидуальной защиты работников, на обучение по охране труда, на санаторно-курортное лечение.

В Башкирии динамично наращивается объем средств, полученных из федерального фонда социального страхования, подчеркнула Иванова.

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