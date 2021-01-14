Лондон, , 14:41 — REGNUM Существует целый ряд признаков, которые позволяют понять, что человек перенёс COVID-19, даже если у него не было явных симптомов заболевания. Об этом сообщил главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон, передаёт издание Express.

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Медик подчеркнул, что до 20% людей, у которых был COVID-19, вообще не имели никаких симптомов, поэтому даже не подозревают, что они перенесли заболевание.

Так, на то, что у человека возможно был вирус, может указывать ощущение физической измотанности в течение длительного периода.

«Многие вирусные заболевания могут заставить чувствовать себя «вымытым» в течение 12 недель после заражения», — пояснил эксперт.

По его словам, симптомы COVID-19 обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у всех людей.

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«Однако, стандартными считаются усталость и утомляемость, головные боли, а также боли в мышцах и суставах», — пояснил специалист.

Банстон добавил, что подтвердить или опровергнуть подозрения способен тест на антитела, однако, не во всех странах, в частности, Великобритании, он широко доступен.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Европе самая тяжёлая ситуация с COVID-19 наблюдается в Великобритании.

По данным минздрава Соединённого Королевства, в стране за минувшие сутки 13 января от коронавируса скончалось 1564 человека, что является новым антирекордом. Сутками ранее число летальных случаев составляло 1243, а предыдущий антирекорд был зафиксирован 8 января, когда за 24 часа умерло 1325 человек.