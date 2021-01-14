Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM В активную фазу перешла подготовка Ростовской области к массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В настоящее время ведётся работа по организации дополнительных прививочных пунктов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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«Мы ожидаем поступление больших партий вакцины, чтобы все желающие поставить прививку против коронаванируса смогли это сделать. Мне доложили, что по всей области сейчас оборудуются дополнительные прививочные пункты для этого. Поручил держать вопрос на контроле», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила 11 тыс. 443 доз вакцины от COVID-19. Прививки в первую очередь получают медики, социальные работники и педагоги. Формируются списки на вакцинацию работников транспортных компаний.

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