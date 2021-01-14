Краснодар, , 14:40 — REGNUM Театры и дома культуры Краснодарского края снова смогут работать в очном режиме. Решение принято 14 января на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе администрации региона. Однако наполняемость зрительных залов не должна превышать 15%.

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«У нас достаточно врачей, есть лекарства, запас коек в больницах. Не вижу предпосылок для ужесточения ограничительных мероприятий. Более того, люди просят открыть театры и Дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15% загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК», — отметил на заседании губернатор Вениамин Кондратьев.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина подчеркнула, что работать театры и дома культуры смогут лишь при полном соблюдении всех противоэпидемических требований, в случае нарушений им грозит закрытие.