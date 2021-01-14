Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В Чувашии из-за сильной пурги для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств временно ограничено движение на ряде участков федеральных трасс. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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Республику накрыли сильный снег и метель, в связи с чем на дорогах наблюдается ограниченная видимость. В ведомстве отмечают, что в связи с непогодой организована круглосуточная работа дорожно-эксплуатационной техники. В настоящее время последствия снегопада устраняют более 70 единиц дорожной техники.

С 14:00 мск на отдельных дорожных участках ограничено движение для рейсовых автобусов и грузовых транспортных средств. В частности, на трассе М-7 «Волга» это коснулось западного подъезда к Чебоксарам, на трассе Р-176 «Вятка» — участка в обход чувашской столицы. Ограничения будут действовать до «наступления благоприятных погодный условий».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Чебоксарах и в большинстве районов республики прогнозировался жёлтый уровень погодной опасности: юго-западный ветер с порывами 12−17 м/с, местами — сильный снег, и метель. Данная погода также сохранится в ночь с 14 на 15 января.

Сильные снегопады также наблюдаются в других регионах Поволжья.

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