Москва, , 14:38 — REGNUM В Москве коронавирусу уже труднее распространяться, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«В Москве уже занимает значительное место иммунная прослойка. То есть вирусу уже труднее здесь распространяться», — цитирует его РИА Новости.

Жемчугов также отметил готовность столичной системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Москве было выявлено 5893 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате этого их общее число достигло 877 428. Всего в Москве от нового заболевания вылечились в общей сложности 722 487 человек.

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