Колпино, Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге больница № 33 в Колпино начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. Там подготовлено и развернуто 110 коек для таких больных. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Смольного.

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Коронавирусные койки развернули в действующем корпусе Городской больницы № 33 в Колпино.

«Из них десять работают как реанимационные», — уточнил губернатор Александр Беглов по итогам заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

Кроме того, с февраля принимать пациентов с COVID-19 готовится отделение городской больницы Святителя Луки. Там завершается масштабная реконструкция. Отделение рассчитано на 165 коек.

«Также больных с коронавирусной инфекцией принимает новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, где развёрнуты 405 коек, в том числе 15 коек реанимации. Корпус был построен в рекордно короткие сроки — всего за пять месяцев и открыт 25 декабря», — уточнили в пресс-службе.

Для городских стационаров, принимающих пациентов с COVID-19, закуплено 70 аппаратов для высокопоточной оксигенации. Этот метод имеет преимущества: благодаря ему увеличивается эффективность вентиляции, он более комфортный для пациента.

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