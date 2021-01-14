Бишкек, , 14:35 — REGNUM Киргизстанская епархия Русской православной церкви призвала жителей Киргизии отказаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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В представительстве РПЦ в республике объяснили свою просьбу тем, что последствия от купания в проруби может иметь негативные последствия для здоровья киргизстанцев, которые переболели COVID-19.

Также в епархии опасаются возможных обвинений в адрес Русской православной церкви в способствовании увеличению числа заболевших в период пандемии коронавируса.