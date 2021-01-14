Рамалла , , 14:43 — REGNUM Первыми в Палестине российской вакциной от COVID-19 «Спутник V» будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Об этом 14 января рассказала министр здравоохранения страны Май аль-Кила.

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«Была достигнута договорённость о том, что российская сторона осуществит срочную поставку 100 тыс. доз вакцины для защиты в первую очередь медицинских работников и пожилых людей», — сказала она в беседе с RT.

Также глава минздрава Палестины уточнила, что первыми вакцинируются от COVID-19 находящиеся «на переднем крае» медработники.

«То есть врачи, а также медсёстры, уборщицы, вахтёры, работающие в отделениях интенсивной терапии, центрах лечения от коронавируса, лабораториях», — уточнила аль-Кила.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Палестине выявлено за все время пандемии в общей сложности 149 769 случаев заражения коронавирусом.