Уфа, , 14:35 — REGNUM Начальника отделения ГИБДД задержали по подозрению в превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в Нефтекамске 38-летний подозреваемый дал указание своим подчиненным не передавать в суд материал административного дела в отношении местного жителя, который является приятелем его родственника. Ранее в отношении данного гражданина был составлен административный протокол за то, что он управлял автотранспортным средством будучи лишенным водительских прав. Следователи считают, что подозреваемый дал указание подчиненным уничтожить этот протокол.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий. Подозреваемый был задержан.

Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии экс-директора МУП «Водоканал» обвинили в превышении полномочий