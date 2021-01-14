Ростов-на-Дону, 14 января 2021, 14:36 — REGNUM Ростовчанин посвятил многокилометровым пробкам, образовавшимся после закрытия аварийного моста на улице Малиновского, песню под названием «Девять баллов». Автор поделился творчеством в социальных сетях.
В песне горожанин перечислил транспортные артерии областного центра, по которым движение автотранспорта в часы пик практически останавливается.
ИА REGNUM сообщало, что ростовчанин создал в социальных сетях аккаунт моста на улице Малиновского. Аварийный объект был закрыт 4 января. Ограничение движения вызвало многокилометровые пробки и общественный резонанс.
Напомним, решить транспортные проблемы власти пытаются настройкой работы светофоров и запуском дополнительных городских электричек. Через мост-дублёр на улице Малиновского организован пешеходный переход.
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