Владимир, , 14:26 — REGNUM Во Владимирской области 14 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 20 тыс. 877 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 261 пациент, в том числе 153 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 566 человек.

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