Кострома, , 14:21 — REGNUM В Костромской области на две недели продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Костромской области. Ограничения для пожилых людей будут действовать до 28 января 2021 года. Гражданам старше 65 лет рекомендуют выходить из дома только в магазин, аптеку, к юристу или в суд, а также при выгуле домашних питомцев.

Пенсионерка в Костроме

При этом губернатор Костромской области Сергей Ситников призвал правоохранителей ограничиваться профилактическими беседами и не выписывать пенсионерам штрафы за нарушение условий самоизоляции. За соблюдением режима следят «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, сотрудников Росгвардии, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления.

Ограничения действуют для жителей Буя и Буйского района, Галича и Галичского района, Шарьи и Шарьинского района, Нерехты и Нерехтского района, а также Мантурово, Волгореченска и Красносельского района Костромской области.

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