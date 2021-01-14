Элиста, , 14:20 — REGNUM Три летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии за последние сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 14 января.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 221 житель региона.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время состояние 27 пациентов с COVID-19,находящихся на лечении в госпиталях Калмыкии, врачи оценивают как тяжёлое.

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