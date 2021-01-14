Нижний Новгород, , 14:18 — REGNUM В январе — ноябре 2020 года в Нижегородской области родилось чуть больше 25,1 тысячи младенцев, что на 5,6% или на 1,5 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

Густав Климт. Жизнь и Смерть. 1915

Вместе с тем, за 11 месяцев 2020 года в Приволжском регионе умерли около 48,7 тысячи человек, в том числе 117 младенцев в возрасте младше одного года. За год число умерших нижегородцев выросло сразу на 13,2% или почти на 5,7 тысячи человек.

Таким образом, естественная убыль населения в Нижегородской области составила около 23,6 тысячи человек, а смертность превысила рождаемость более чем в 1,9 раза.