Элиста, , 14:16 — REGNUM Ещё 88 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 14 января. Накануне был выявлен 91 носитель SARS-CoV-2.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 795 человек, из них 27 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляцию отправлены 4 тыс. 267 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 16 тыс. 152 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 13 тыс. 390 пациентов.

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