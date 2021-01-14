Джакарта, , 14:16 — REGNUM Число пациентов, инфицированных COVID-19, в Индонезии за сутки увеличилось на 11 557 человек, сообщает Kompas.

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По состоянию на 14 января 2021 года в Индонезии выявили 869 600 носителей коронавируса.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в пяти провинциях Индонезии, а именно в Джакарте (3165 случаев), Западной Яве (2201 случай), Центральной Яве (1497 случаев), Восточной Яве (981 случай), и Южный Сулавеси (640 случаев).

Кроме того, за сутки эпидемия унесла жизни 295 человек в Индонезии. Всего от коронавируса на территории Индонезии кончались 25 246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР вместе с Индонезией будут бороться с коронавирусом.

Подробнее в материале: Китай намерен продолжить борьбу с пандемией вместе с Индонезией

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