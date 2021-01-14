Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Три петербургские школьницы, спасенные сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии, выписаны из больницы. После медосмотра и проведения необходимых процедур, по заявлению родителей девочек выписали домой в удовлетворительном состоянии. Об этом 14 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Напомним, 13 января в полицию обратилась мать одной из девочек, которая рассказала о подозрительном сообщении на телефон от дочери, а дома обнаружила прощальную записку. Позже в отдел обратилась мать второй девочки, которая сообщила о таком же поступке своей дочери.

На поиски 13-летних школьниц были брошены все силы. Чтобы успеть предотвратить самое страшное, полицейские обратились за помощью к коллегам из Росгвардии, а также в управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Благодаря слаженным и оперативным действиям детей удалось вовремя найти.

«Школьниц нашли в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов. Рядом с ними были обнаружены чеки из аптеки, где девочкам продали товар на две тысячи рублей», — рассказала Митянина.

Дети были доставлены в Детскую городскую больницу имени К.А. Раухфуса, их состояние опасений не вызвало, поэтому в тот же вечер после осмотра врачами и проведения необходимых процедур девочек выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Согласно информации, полученной детским омбудсменом от сотрудников УР УМВД России по Красногвардейскому району, еще в конце декабря подростки создали «группу смерти» в одном из мессенджеров. Там они активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством.

«Семьи школьниц благополучные, сами подростки в поле зрения служб защиты детей и полиции не попадали, по месту обучения характеризуются положительно. По словам самих девочек, они были обижены на жизнь», — уточнили в аппарате омбудсмена.

В настоящее время по данному делу Следственным комитетом проводится проверка, в том числе с привлечением сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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