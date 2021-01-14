Омск, , 14:09 — REGNUM В Омской области за последние сутки скончались восемь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области скончались 978 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 33 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 955 человек.

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