Астрахань, , 14:07 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 14 января подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 443 человека.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 13 тыс. 797 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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