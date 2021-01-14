Астрахань, 14 января 2021, 14:07 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 14 января подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
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Всего скончались 443 человека.
За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 13 тыс. 797 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.
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