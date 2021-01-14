Казань, , 14:31 — REGNUM На автомобильных дорогах в Татарии вводятся ограничения движения грузового транспорта и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РТ.

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Данная мера вызвана неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 14 января с 14:00 (мск) вводится временное ограничение для междугородних автобусов, а грузового транспорта — с 16:00 (мск).

Синоптики прогнозируют в предстоящие сутки ухудшение погоды: снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с. На дорогах республики возможны снежные заносы и гололедица.

Более 300 единиц снегоуборочной техники работают на дорогах регионального значения.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области из-за сильных снегопадов и метели 14 января ограничено движение транспорта. Это решение принято из-за отсутствия «нормальной видимости».

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