Афины , , 14:23 — REGNUM Средний возраст подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Греции в настоящее время составляет 46 лет, что говорит о силе распространения вируса. Об этом, как передает AMNA, сообщил министр здравоохранения этой страны Василис Кикилиас на брифинге 13 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Министр сказал, что за последние 15 дней наблюдается рост числа новых зараженных в возрастной группе 35−54 лет, при том что долгое время коронавирус считался бичом, как правило, пожилых людей. Он вновь подчеркнул важность ношения масок для лица, строгого социального дистанцирования и соблюдения всех мер безопасности.

Большинство новых инфекций, зарегистрированных за последние 7 дней (на 100 000 жителей), были выявлены в регионах Западная Аттика, Беотия, Лесбос, Калимнос, Родопи, Арголида и Халкидики, подчеркнул министр. Кикилиас отметил, что органы здравоохранения уделяют особое внимание региону Аттика из-за его большого географического масштаба.

Между тем, добавил Кикилиас, число госпитализаций в отделения интенсивной терапии страны сокращается, «но не до удовлетворительного уровня», поскольку «60% коек реанимации по всей стране все еще заняты».

Программа вакцинации идет уже третью неделю и продвигается без каких-либо препятствий, уточнила присутствовавшая на брифинге профессор Мария Цолия, добавив, что граждане старше 85 лет начнут получать вакцину в ближайшие несколько дней. Вакцинация пожилых людей в домах престарелых ведется параллельно с вакцинацией врачей и медсестер в больницах, добавила она. До сих пор по всей стране было проведено почти 65 000 прививок, что составляет 0,59% от общей численности населения, отметила Цолия.