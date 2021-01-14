Курск, 14 января 2021, 13:57 — REGNUM В Курской области по состоянию на 14 января зарегистрировано 324 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 433 пациента, в том числе 172 — за последние сутки.
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