Токио, , 13:57 — REGNUM В сети появился новый трейлер игры-файтинга The King of Fighters XV. Его опубликовали 13 января на YouTube-канале японской компании SNK.

В ролике разработчики показали Шунь'Эя, главного героя проекта, и его способности. Напомним, релиз The King of Fighters XV ожидается в 2021 году, но точная дата пока неизвестна.

The King of Fighters — это популярная японская серия видеоигр в жанре файтинга. Релиз первой части франшизы состоялся в 1994 году.

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