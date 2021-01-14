Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Депутаты свердловского Заксобрания примут активное участие в вакцинации от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.

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Вопрос был рассмотрен на совете Заксобрания. В ходе вакцинации будут привиты также помощники депутатов и сотрудники парламента.

«Мы планируем оперативно и системно провести вакцинацию депутатов, их помощников и сотрудников аппарата Законодательного Собрания Свердловской области», — отметила спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и подчеркнула, что для парламента важно сделать в 2021 году законотворческий процесс максимально безопасным.