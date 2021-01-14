Курск, , 13:55 — REGNUM В Курской области 14 января зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 23 тыс. 229 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 433 пациента, в том числе 172 — за последние сутки. Скончались 324 человека.

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