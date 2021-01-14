Архангельск, , 13:54 — REGNUM Муниципалитеты Архангельской области не будут проводить массовые крещенские купания. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Романа Бузинова.

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По его словам, ни от одного муниципалитета не поступило запросов на оценку качества воды в водоемах.

«Делаем вывод, что ни в одном районе организованные купания в период крещенских праздников не запланированы», — подчеркнул он и напомнил, что указом губернатора Архангельской области от 28 декабря 2020 года рекомендовано воздержаться от посещения религиозных организаций и участия в массовых купаниях.

В правительстве региона отметили, что эпидемиологическая обстановка начала налаживаться, однако риск заражения коронавирусом при посещении массовых мероприятий остается.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 258 человек.