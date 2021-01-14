Архангельск, 14 января 2021, 13:54 — REGNUM Муниципалитеты Архангельской области не будут проводить массовые крещенские купания. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона со ссылкой на главу областного управления Роспотребнадзора Романа Бузинова.
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По его словам, ни от одного муниципалитета не поступило запросов на оценку качества воды в водоемах.
В правительстве региона отметили, что эпидемиологическая обстановка начала налаживаться, однако риск заражения коронавирусом при посещении массовых мероприятий остается.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 258 человек.