Загреб, , 14:07 — REGNUM Министр культуры и средств массовой информации Нина Обулен Коржинек поблагодарила 14 января итальянских экспертов-природоохранников, которые помогли эвакуировать ценные объекты культурного наследия в пострадавшем от землетрясения районе Хорватии и договорилась с ними о продолжении сотрудничества по восстановлению объектов с «Синими шлемами», международной командой защитников культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Коржинек в сопровождении сотрудников министерства встретилась 14 января в Загребе с послом Италии Сакко и тремя итальянскими экспертами по охране культурного наследия, членами «Синих шлемов»: Луиджи Спадари и Франческо Провидом, а также реставратором Паолой Скарпитти из итальянского министерства культурного наследия и туризма.

Команда «Синих шлемов» прибыла в Хорватию по поручению министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини, который ещё 29 декабря предложил помощь опытных специалистов по эвакуации и охране культурного наследия после землетрясения в Сисачко-Мославачком округе.

Напомним, 28−29 декабря на Хорватию обрушилось сильное землетрясение. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Загреба. Позднее более слабые землетрясения были ощутимы в различных частях Хорватии, в том числе и на побережье.