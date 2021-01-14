Курск, , 13:52 — REGNUM В Курской области фуд-корты возобновят свою работу с учётом противоэпидемических требований Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С 25 декабря и в течение новогодних праздников фуд-корты работали навынос. Теперь им разрешили работать в обычном режиме, если они не будут допускать скопления людей, каждые три часа будут проводить полную дезинфекцию. Посетителям снимать маски можно только во время приёма пищи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, детям до 16 лет по-прежнему нельзя находиться в торговых центрах без родителей или законных представителей.

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